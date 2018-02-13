مهندس يخطف طالبا ويصوره عاريا لتهديده شقيقة زوجته بأكتوبر





كتب بهجت أبو ضيف

استعان مهندس بـ3 من أصدقائه، وصوروه عاريا وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، لتهديد المجنى عليه لشقيقة زوجة المتهم بنشر صور فاضحة لها، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين أثناء متابعة ضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر للحالة الأمنية، فتناهى لسمعهم صوت استغاثة صادرة من سيارة، فتم مطاردتها وضبط مستقليها.

وكشفت التحريات، عن أن مهندس استعان بـ3 من أصدقائه واستدرجوا طالب واختطفوه، ثم اعتدوا عليه بالضرب واجبروه على توقيع إيصالات أمانة، وصوروه عاريا.

واعترف المهندس، أن الطالب هدد شقيقة زوجته بنشر صور فاضحة لها عبر شبكة الإنترنت، مما دفعه لاستدراجه وارتكاب الواقعة لمنعه من تهديدها.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث وتولت النيابة التحقيق.