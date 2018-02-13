منظمات حقوقية تنتقد دوتيرتى وتصفه بـ"أخطر شخصية فاشية فى الحكومة"





كتب أحمد علوى

انتقدت منظمات معنية بحقوق النساء فى الفلبين تصريحات صدرت عن الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، حرض فيها العسكريين على إطلاق النار على النساء المتمردات فى منطقة محددة بأجسادهن.

وذكرت صحيفة "كوك ونت مانيلا" ، أن دوتيرتى قال خلال لقاء مع متمردين سابقين ينتمون إلى الجناح العسكرى للحزب الشيوعى الفلبينى ومن بينهم عدد من النساء: "نحن لا نريد قتلكن، نحن سنطلق الرصاص على (منطقة الرحم) فمن دونه أنتن لا تساوين شيئا".

وقد أثار تصريح دوتيرتى استياء وغضب المنظمات الحقوقية النسائية، وبخاصة، مجموعة نساء جابريلا لحقوق المرأة، التى قالت على حسابها فى فيسبوك إن الرئيس الفلبينى يدعو "الفاشيين من الجيش الشعبى الجديد إلى ارتكاب انتهاكات دموية لحقوق الإنسان".

كما انتقدت متحدثة باسم هذه الجماعة الحقوقية دوتيرتى بعنف واصفة إياه بأنه "أخطر شخصية فاشية فى الحكومة" الفلبينية فى الوقت الراهن.

وقالت الصحيفة ذاتها، أن النص الكامل لكلمة الرئيس الفلبينى ترجم إلى اللغة الإنجليزية ونشر فى موقع إدارة الرئاسة الفلبينية لشؤون العلاقات العامة، إلا أن هناك كلمة دالة على أعضاء النساء التناسلية استبدلت فى النص الرسمى بعدة نجمات.