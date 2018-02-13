مكافحة المخدرات تضبط عاطلين بحوزتهما 15 ألف قرص مخدر بالسنبلاوين

مكافحة المخدرات تضبط عاطلين بحوزتهما 15 ألف قرص مخدر بالسنبلاوينالثلاثاء، 13 فبراير 2018 03:00 م
أقراص مخدرة
الدقهلية شريف الديب
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تمكن ضباط مباحث إدارة مكافحة المخدرات بالدقهلية، من إلقاء القبض على عاطلين، وبحوزتهما كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، بالسنبلاوين.
تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أحمد خيرى مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لضباط مباحث مكافحة المخدرات، بقيام عاطلين، بمركز شرطة السنبلاوين، بالاتجار بالاقراص المخدرة.
وعلى الفور، تم إعداد مأمورية، بالاشتراك مع الرائد احمد فريد رئيس مباحث المركز، وتم ضبط كلا من، السيد . ت. م، 32 سنة عاطل مقيم قرية الزهايرة التابعة لدائرة المركز، و ياسر. ح . ع ، 42 سنة، مقيم ببندر السنبلاوين وضبط وبحوزتهما 15 بالته حبوب وبفحصها تبين وجود 15000 قرص مخدر وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التى أمرت بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
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