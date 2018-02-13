مقتل 40 مسلحا من طالبان فى غارات للجيش على إقليم قندهار بأفغانستان





أ ش أ

قال مسؤولون أمنيون فى أفغانستان، اليوم الثلاثاء، إن ما يربو على 40 مسلحا قتلوا فى سلسلة من الغارات الجوية على إقليم قندهار.

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية عن المسؤولين قولهم إن عشرات من مسلحى طالبان نفذوا هجوما منسقا من أربع زوايا مختلفة فى مقاطعة نيش، ما تسبب فى اشتباك كثيف مع القوات الأمنية التى طلبت دعما جويا.

وقال سكرتير الشرطة فى قندهار إن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 43 مسلحا من طالبان وإصابة 20 آخرين.

وأشار المسؤول إلى أن عربات ودرجات نارية عديدة تابعة للحركة دمرت بينما تمت مصادرة بعض الأسلحة.

من جانبها، أعلنت السيطرة على نقطتين أمنيتين أثناء الهجوم وقتلت ما يزيد على 20 من أفراد الأمن لكن الشرطة الأفغانية كذبت مزاعم طالبان وقالت إنها لا أساس لها من الصحة.