مقتل موظف يعمل بالبعثة الدبلوماسية الأمريكية بالمكسيك

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء مقتل موظف يعمل بالبعثة الدبلوماسية الأمريكية فى المكسيك إثر محاولته تسلق إحدى الجبال فى البلاد.

وقال مسئول مكسيكى -حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- إن مواطناً أمريكياً وموظفاً آخر بالسفارة كانا بصحبة موظف البعثة الدبلوماسية الأمريكية أثناء محاولة تسلق الجبل، مشيراً إلى أن الموظف الآخر تم نقله إلى المستشفى.



وعبر مسئول بالخارجية الأمريكية عن امتنانه للجهود المكسيكية فى هذا الصدد قائلاً :" نقدم جزيل الشكر إلى الحكومة المكسيكية لمساعدتها العاجلة فى العملية"، مضيفاً أنه "لسوء القدر، توفى أحد المتسلقين، إننا نعبر عن تعاطفنا العميق مع أسرته وأصدقائه".



ولم يُعلن سبب هذه الحادثة، إلا أن "إيه بى سى نيوز" أشارت إلى أن سببها قيد التحقيق.