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مقال عن المثليين فى صحفية ماليزية يثير غضبا على مواقع التواصل الاجتماعى

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:17 ص
مقال عن المثليين فى صحفية ماليزية يثير غضبا على مواقع التواصل الاجتماعى مثليين - أرشيفية


رويترز
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أثار مقال فى صحيفة ماليزية عن كيفية تحديد المثليين والمثليات وثنائيى الجنس والمتحولين غضبا على مواقع التواصل الاجتماعى، فيما تصارع البلاد نفوذا متزايدا من جانب المتشددين دينيا.

ونشرت صحيفة سينار هاريان اليومية الأكثر مبيعا والتى تنشر بلغة الملايو المقال الأسبوع الماضى واشتمل على قائمة تقدم إرشادات لكيفية تحديد المثليين والمثليات.

ومما تضمنته القائمة أن الرجال المثليين لديهم ولع "بارتداء القمصان الضيقة لإظهار عضلات الصدر والبطن" ويميلون لإطلاق شعر الوجه.

ونشر أرويند كومار فيديو مدته أربع دقائق على موقع فيسبوك ينتقد المقال، وقال "أعرف كثيرا من القساوسة وأعرف كثيرا من أساتذة المعاهد الدينية وأعرف كثيرا من الملتزمين دينيا يحبون أن يطلقوا لحاهم هل تريد أن تقول إن هؤلاء مثليون؟".

وفى يونيو حزيران الماضى أعلنت وزارة الصحة فى ماليزيا عن مسابقة حول كيفية "منع" المثلية والتحول من جنس لآخر لكنها سحبتها بعد ضغوط من جماعات للمثليين.

وأدى مقطع عن المثلية فى فيلم الرسوم المتحركة من إنتاج والت ديزنى (الجميلة والوحش) إلى حظر عرض الفيلم فى ماليزيا العام الماضى، وفى عام 2015، أيدت أعلى محكمة فى ماليزيا حكما يحظر الملابس التى لا تميز بين الجنسين.

 

 


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