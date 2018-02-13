مصرف روسى يتنازل عن قروض ضحايا للطائرة المنكوبة "AN-148"الثلاثاء، 13 فبراير 2018 08:08 م
موقع سقوط الطائرة الروسية
أ ش أ
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أعلن بنك "سبيربنك"، الروسى، اليوم الثلاثاء، أنه يتنازل عن قروض ضحايا الطائرة "AN-148" التى تحطمت بضواحى موسكو، فى خطوة تهدف لدعم ومساعدة عائلات الضحايا.
وقال سبيربنك - فى بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية -: "قررنا تسوية جميع الديون لمن لقوا مصرعهم فى حادثة تحطم الطائرة".
يذكر أن طائرة روسية تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار دوموديديفو الدولى بموسكو وكان على متنها 71 شخصا، لقوا مصرعهم جميعا.
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