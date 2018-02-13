مصرع شخص فى مشاجرة وأهل المتوفى يشعلون النار بمنزل الخصوم بقليوب

مصرع شخص فى مشاجرة وأهل المتوفى يشعلون النار بمنزل الخصوم بقليوبالثلاثاء، 13 فبراير 2018 02:32 ص
حريق - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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أشعل أهالى المتوفى فى مشاجرة بين عائلتين بقرية زاوية النجار فى قليوب، النيران بمنزل مرتكبى المشاجرة، تم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق هائل بمنزل مكون من طابقين بقرية زاوية النجار دائرة مركز قليوب.
على الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وتبين أن سبب نشوب الحريق مشاجرة بين عائلتين أسفرت عن مصرع شخص، مما أثار حفيظة الطرف الثاني فأعلم النيران بمنزل مرتكبى المشاجرة.
وأسفر الحريق عن احتراق المنزل المكون من طابقين بأكمله دون خسائر بالأرواح، تم السيطرة على الحريق وضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.
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