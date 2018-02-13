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مصدر سنغالى: كأس العالم يصل داكار فى 11 مارس المقبل

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 07:41 ص
مصدر سنغالى: كأس العالم يصل داكار فى 11 مارس المقبل كأس العالم - أرشيفية


أ ش أ
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أفاد مصدر رسمى سنغالى اليوم الثلاثاء بأن كأس العالم سيصل مطار ادياص داكار الدولى يوم 11 من شهر مارس المقبل.

وأضاف المصدر - نقلا عن مسؤول الرعاية الرسمية لكأس العالم فى القارة الأفريقية - أن الكأس سيحمل مباشرة إلى القصر الرئاسى لتقديمه للرئيس السنغالى ماكى سال قبل أن يعرض على الجمهور فى اليوم التالى على المسرح الوطنى الكبير فى داكار، والذى يسع 10 آلاف متفرج يمكنهم التقاط الصور مع الكأس دون لمسه. 


وأوضح أن الكأس يزن 6 آلاف و142 كيلوجراما من الذهب الخالص.


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