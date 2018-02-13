video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 فبراير 2018 07:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصدر بالمصرية للاتصالات: تطوير الشبكة لرفع الحد الأدنى لسرعات الإنترنت

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 05:00 ص
مصدر بالمصرية للاتصالات: تطوير الشبكة لرفع الحد الأدنى لسرعات الإنترنت المهندس أحمد البحيرى رئيس المصرية للاتصالات


كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق

كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة تتجه لتنفيذ مبادرة وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى لإلغاء سرعات الانترنت الأقل من 4 ميجا قريبا، مشيرين أن الشركة تعمل على تطوير البنية التحتية الخاصة بكابلات الالياف الضوئية لضمان وصول الحد الأدنى للسرعات الى المشتركين.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، لن  نجبر المستخدمين القدامى على تغيير الباقات و السرعات المتعاقدين عليها اذ يمكنهم الاحتفاظ بالسرعات القديمة إذا ما أرادوا ذلك، ولكن ربما ستطبق السرعات الجديدة على العملاء الجدد، ولكن كل هذه الأمور مازالت قيد البحث.

وقال المصدر إن نسبة كبيرة من مشتركى الانترنت على سرعات تفوق 4 ميجا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"فودافون مصر": لدينا 10 آلاف موظف أصحاب كفاءة.. و50 % من القيادات سيدات

المصرية للاتصالات

مشتركى الانترنت

سرعات الانترنت

المستخدمين

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
فيديو.. المتحدث باسم الخارجية:تيلرسون أكد حرص أمريكا على صرف المساعدات العسكرية كاملة

فيديو.. المتحدث باسم الخارجية:تيلرسون أكد حرص أمريكا على صرف المساعدات العسكرية كاملة

محامى سامى عنان: ما جاء على لسان هشام جنينة لا يمت للواقع بصلة

محامى سامى عنان: ما جاء على لسان هشام جنينة لا يمت للواقع بصلة

صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس

صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس

محمد صلاح يمتلك أفضل معدل تهديفى بالبريميرليج.. والرابع فى أوروبا

محمد صلاح يمتلك أفضل معدل تهديفى بالبريميرليج.. والرابع فى أوروبا

سامسونج تطلق تحديثا جديدا لهاتفى جالاكسى S8 و S8 بلس

سامسونج تطلق تحديثا جديدا لهاتفى جالاكسى S8 و S8 بلس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة