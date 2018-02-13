مصدر بالمصرية للاتصالات: تطوير الشبكة لرفع الحد الأدنى لسرعات الإنترنت





كتبت: هبة السيد

كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة تتجه لتنفيذ مبادرة وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى لإلغاء سرعات الانترنت الأقل من 4 ميجا قريبا، مشيرين أن الشركة تعمل على تطوير البنية التحتية الخاصة بكابلات الالياف الضوئية لضمان وصول الحد الأدنى للسرعات الى المشتركين.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، لن نجبر المستخدمين القدامى على تغيير الباقات و السرعات المتعاقدين عليها اذ يمكنهم الاحتفاظ بالسرعات القديمة إذا ما أرادوا ذلك، ولكن ربما ستطبق السرعات الجديدة على العملاء الجدد، ولكن كل هذه الأمور مازالت قيد البحث.

وقال المصدر إن نسبة كبيرة من مشتركى الانترنت على سرعات تفوق 4 ميجا.