مصدر بالمصرية للاتصالات: تطوير الشبكة لرفع الحد الأدنى لسرعات الإنترنت

مصدر بالمصرية للاتصالات: تطوير الشبكة لرفع الحد الأدنى لسرعات الإنترنتالثلاثاء، 13 فبراير 2018 05:00 ص
المهندس أحمد البحيرى رئيس المصرية للاتصالات
كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق
كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة تتجه لتنفيذ مبادرة وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى لإلغاء سرعات الانترنت الأقل من 4 ميجا قريبا، مشيرين أن الشركة تعمل على تطوير البنية التحتية الخاصة بكابلات الالياف الضوئية لضمان وصول الحد الأدنى للسرعات الى المشتركين.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، لن نجبر المستخدمين القدامى على تغيير الباقات و السرعات المتعاقدين عليها اذ يمكنهم الاحتفاظ بالسرعات القديمة إذا ما أرادوا ذلك، ولكن ربما ستطبق السرعات الجديدة على العملاء الجدد، ولكن كل هذه الأمور مازالت قيد البحث.
وقال المصدر إن نسبة كبيرة من مشتركى الانترنت على سرعات تفوق 4 ميجا.
إضافة تعليق
صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة