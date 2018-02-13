"مستقبل وطن" بالشرقية: السيسى أول رئيس ينظر لعمال اليومية





الشرقية - حمدى عبد العظيم

أشاد المحاسب ماجد دياب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لقطاع شرق الدلتا، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة بوضع نظام تأمينى لعمال "اليومية"، وذلك خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمحافظة مطروح .

وأضاف دياب أن الرئيس تطرق فى كلمته لأوضاع العمالة الموسمية بمشروعات الدولة، موجهًا الحكومة للحفاظ على حقوق تلك العمالة، وكذلك البحث عن بدائل تضمن لهم تأمينا صحيًا لمراعاة ظروف هؤلاء العمال، حيث وجه بالاهتمام بهذه الشريحة من العمال من خلال قرار أو قانون يهدف للوصول لهم.

وأشار «دياب» إلى أنه يعكف حالياً على إعداد مشروع قانون بشأن "العمالة الموسمية" تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتقديمه إلى البرلمان لسن قانون يضمن حقوق العمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة والتى تبلغ 10 ملايين عامل وفق الإحصائيات الأخيرة وكيفية دمجهم فى المجتمع العمالي، خاصة وأن فكرة سن تشريع خاص بهم سقطت من ذاكرة الجميع إلا الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يشغل نفسه بكل كبيرة وصغيرة داخل مصر وهو أول رئيس ينظر إلى عمال "اليومية" وينصرهم فى الحصول على مستحقاتهم الضائعة .

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الرئيس كعادته دائماً ينتصر "للغلابة" وينحاز إليهم، ولن يفوت فرصة لإعطاء العمال حقوقهم، مشيراً إلى أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد طفرة فى التشريعات العمالية ومنها قانون المنظمات النقابية، وأيضا قانون العمل والذى يساعد على انتهاء البطالة بالقضاء على استمارة 6، وأيضا قانون الخدمة المدنية، وقانون صرف المقابل المادى بدل الإجازات بانتهاء خدمة العمل، وعقب الانتخابات الرئاسية سيتم الانتهاء من قانون المعاشات والتأمينات.