مسئول عراقى يطالب الحكومة بالتحقيق فى تأخر عودة 500 أسرة نازحة لديالى





بغداد (أ ش أ)

طالب رئيس مجلس محافظة ديالى العراقية، على الدايني، الحكومة المركزية بالتحقيق فى تأخر حسم ملف عودة 500 أسرة نازحة إلى قرى محررة شمالى المحافظة، مشيرًا إلى أن قوائم الأسر أُرسِلت منذ أربعة أشهر للتدقيق الأمنى ولم تُحسم حتى الآن.

وقال الداينى - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء - إن "مجلس ديالى تلقى وعودًا من أعلى الجهات الحكومية فى بغداد بالإسراع فى حسم ملف عودة النازحين إلى المناطق المحررة وإنهاء معاناتهم الإنسانية، لكن للأسف هناك مؤشرات على وجود بطء واضح فى الملف نتيجة أسباب غير معروفة".

وأضاف أن "قوائم بأسماء 500 أسرة نازحة من أهالى القرى المحررة فى ناحية العظيم رُفِعت للجهات الأمنية للتدقيق منذ أربعة أشهر ولم تُنجز حتى الآن"، مطالبًا بالتحقيق فى أسباب تأخر الحسم طيلة الفترة الماضية.

وتابع الداينى أن "عودة النازحين للمناطق المحررة سيضمن تعزيز قوة التمسك بالأرض ومنع تحول مناطقهم إلى بؤرة ساخنة لتجميع فلول العناصر الإرهابية"، منوهًا بأن التأخر فى حسم ملف النازحين يثير الكثير من علامات الاستفهام لدى الرأى العام المحلى.