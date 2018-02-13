video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسئول عراقى يطالب الحكومة بالتحقيق فى تأخر عودة 500 أسرة نازحة لديالى

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 04:55 م
مسئول عراقى يطالب الحكومة بالتحقيق فى تأخر عودة 500 أسرة نازحة لديالى نازحين عراقيين


بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

 طالب رئيس مجلس محافظة ديالى العراقية، على الدايني، الحكومة المركزية بالتحقيق فى تأخر حسم ملف عودة 500 أسرة نازحة إلى قرى محررة شمالى المحافظة، مشيرًا إلى أن قوائم الأسر أُرسِلت منذ أربعة أشهر للتدقيق الأمنى ولم تُحسم حتى الآن.

وقال الداينى - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء - إن "مجلس ديالى تلقى وعودًا من أعلى الجهات الحكومية فى بغداد بالإسراع فى حسم ملف عودة النازحين إلى المناطق المحررة وإنهاء معاناتهم الإنسانية، لكن للأسف هناك مؤشرات على وجود بطء واضح فى الملف نتيجة أسباب غير معروفة".

وأضاف أن "قوائم بأسماء 500 أسرة نازحة من أهالى القرى المحررة فى ناحية العظيم رُفِعت للجهات الأمنية للتدقيق منذ أربعة أشهر ولم تُنجز حتى الآن"، مطالبًا بالتحقيق فى أسباب تأخر الحسم طيلة الفترة الماضية.

وتابع الداينى أن "عودة النازحين للمناطق المحررة سيضمن تعزيز قوة التمسك بالأرض ومنع تحول مناطقهم إلى بؤرة ساخنة لتجميع فلول العناصر الإرهابية"، منوهًا بأن التأخر فى حسم ملف النازحين يثير الكثير من علامات الاستفهام لدى الرأى العام المحلى. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة السودانية تشرع فى تفكيك معسكرات النازحين بدارفور

الأمم المتحدة تطالب مؤتمر الكويت بتمويل العودة الطوعية للنازحين العراقيين

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
البرلمان العربى: ندعم العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب

البرلمان العربى: ندعم العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

مهرجان الفلانتين للجميع.. باب رزق لمحلات الهدايا والورود.. والإفتاء تحسم جدل الحلال والحرام فيه.. ومنافسة بين الساخرين والمهتمين بعيد الحب على السوشيال ميديا.. وسنة أولى زواج وخطوبة محتارين فى نوع الهدية

مهرجان الفلانتين للجميع.. باب رزق لمحلات الهدايا والورود.. والإفتاء تحسم جدل الحلال والحرام فيه.. ومنافسة بين الساخرين والمهتمين بعيد الحب على السوشيال ميديا.. وسنة أولى زواج وخطوبة محتارين فى نوع الهدية

فيديو.. حصاد الجولة 23 للدورى.. أسبوع ذبح المدربين.. الأهلى يطير بالقمة.. الإسماعيلى يواصل تقديم الهدايا.. الزمالك ينجو من فخ سموحة.. أزارو يخطف صدارة الهدافين.. القطار الأحمر يدهس المقاولون رايح جاى

فيديو.. حصاد الجولة 23 للدورى.. أسبوع ذبح المدربين.. الأهلى يطير بالقمة.. الإسماعيلى يواصل تقديم الهدايا.. الزمالك ينجو من فخ سموحة.. أزارو يخطف صدارة الهدافين.. القطار الأحمر يدهس المقاولون رايح جاى

الاندبندنت:قاضية لبنانية تحكم على مسلمين أهانوا المسيحية بحفظ سورة آل عمران

الاندبندنت:قاضية لبنانية تحكم على مسلمين أهانوا المسيحية بحفظ سورة آل عمران

رئيس بازل السابق: محمد صلاح أسطورة مثل فيدرر

رئيس بازل السابق: محمد صلاح أسطورة مثل فيدرر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة