مسئول بالجيش اليمنى: 5 آلاف لغم نزعتها القوات من مدينة البقع

مسئول بالجيش اليمنى: 5 آلاف لغم نزعتها القوات من مدينة البقعالثلاثاء، 13 فبراير 2018 06:58 م
الجيش اليمنى
صنعاء (أ ش أ)
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كشف مسؤول الفريق الهندسى فى الجيش اليمنى النقيب سيف السلفى، اليوم الثلاثاء، أن الفرق الهندسية نزعت خلال الـ3 أشهر الماضية قرابة 5 آلاف لغم وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيات الحوثية انقلابية فى مدينة البقع شرق محافظة صعدة.
وقال السلفى فى تصريحات لقناة "العربية" إن الحوثيين عمدوا إلى زرع الألغام بعدة طرق وبشكل عشوائى وبأشكال مختلفة، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية التى تم تدريبها على يد التحالف استطاعت الكشف عن 40 شبكة ملغمة متصلة ببعضها، وكل شبكة مكونة من 20-25 لغما.
وأضاف أنه تم الكشف عن شبكات لعبوات ناسفة مصنوعة بطريقة بدائية مكونة من 4-6 عبوات للشبكة الواحدة، وهى كفيلة بتدمير منطقة تتجاوز مساحتها 10 آلاف متر مربع.
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