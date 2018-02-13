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مدير المخابرات الأمريكية: وقت اتخاذ القرار بشأن كوريا الشمالية اقترب

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 10:32 م
مدير المخابرات الأمريكية: وقت اتخاذ القرار بشأن كوريا الشمالية اقترب ترامب وزعيم كوريا الشمالية


رويترز
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حذر مدير المخابرات الوطنية الأمريكية اليوم الثلاثاء من نفاد الوقت أمام الولايات المتحدة لمواجهة التهديد الذى يشكله برنامج الأسلحة النووية الكورى الشمالى.

وقال دان كوتس فى الجلسة السنوية للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ عن "التهديدات العالمية" إن كوريا الشمالية تشكل على الأرجح تهديدا "وجوديا" للولايات المتحدة مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تجرى بيونجيانج المزيد من تجارب الأسلحة هذا العام.

وأوضح قائلا "وقت القرار يقترب أكثر فيما يتعلق بكيفية ردنا على هذا،هدفنا هو التوصل إلى تسوية سلمية، نحن نمارس أقصى ضغط على كوريا الشمالية بسبل متعددة".

وجاء هذا التحذير على الرغم من تراجع حدة التوتر فى شبه الجزيرة الكورية عقب استئناف محادثات بين بيونج يانج وسول ومع مشاركة الشمال فى الألعاب الأولمبية الشتوية التى تستضيفها كوريا الجنوبية.

ورغم تأكيد إدارة ترامب تأييدها للتوصل لحل دبلوماسى للأزمة المتعلقة بتطوير كوريا الشمالية أسلحة نووية قادرة على ضرب الولايات المتحدة إلا أنها حذرت أن كل الخيارات مطروحة ومنها الخيارات العسكرية لمنع ذلك.


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