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مدير التخطيط الاستراتيجى بجامعة بنها: خطة الجامعة تتكامل مع خطة مصر 2030

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:25 م
مدير التخطيط الاستراتيجى بجامعة بنها: خطة الجامعة تتكامل مع خطة مصر 2030 لدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها


القليوبية نيفين طه
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أكد الدكتور جمال عبدالعزيز مدير التخطيط الاستراتيجى لجامعة بنها، أن خطة الجامعة 2017 - 2022 تلبى احتياجات الجامعة الفعلية، وتمثل ورؤيتها المستقبلية، وتهدف لدفع الجامعة للأمام والوصول إلى العالمية، من خلال العمل الجماعى.

وأضاف عبدالعزيز، أن الوضع الراهن والمستقبلى لجامعة بنها، يتطلب ضرورة وضع خطط استراتيجية وتنفيذية لتحقيق أهداف الجامعة ورسالتها، بما يضمن بناء مستقبلها على أسس منهجية علمية تدفعها لمستقبل نحو العالمية، مضيفا أن جامعة بنها أخذت على عاتقها منذ استقلالها عن جامعة الزقازيق مهمة الإسهام فى عجلة تنمية الوطن وإعداد خطط استراتيجية متكاملة ومتماشية مع خطة وزارة التعليم العالى وخطة الدولة 2030.

جاء ذلك خلال كلمته فى احتفالية إطلاق الخطة الاستراتيجية لجامعة بنها 2017 – 2022، برعاية الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة، وحضور الدكتور جمال اسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات ووكلائها وعدد من الأساتذة والأمناء المساعدين ومستشارى رئيس الجامعة ومديرى الادارات وأعضاء وحدة التخطيط الاستراتيجى.

وأكد الدكتور جمال عبد العزيز أن الخطة شارك فى إعدادها قيادات أكاديمية وإدارية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل 15 لجنة متخصصة، ولأول مرة تم مراعاة التخصصات الفنية فى التشكيل كما أننا عقدنا أكثر من 35 اجتماعا وورشة عمل لمناقشة محاور الخطة الاستراتيجية حيث تم عمل زيارات ميدانية إلى الكليات أثناء مرحلة الإعداد للتعرف على احتياجاتها ورؤاها المستقبلية وكذلك ربط كليات الجامعة ببعضها والكليات مع الجامعة

وأضاف أن الخطة الاستراتيجة لجامعة بنها تستهدف 42 هدفا استراتيجيا و94 مشروعا و219 مستهدفا و690 نشاطا من الغايات الثامنة التى تتضمنها الخطة بتكلفة 5 مليارات و600 مليون جنيه، وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم فريق عمل الخطة الاستراتيجية.

 

 


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