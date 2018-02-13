مديرية أمن القليوبية تكثف جهودها لكشف غموض اختفاء طالبة بقليوب





القليوبية نيفين طه

تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية، جهودها لكشف غموض اختفاء طالبة في ظروف غامضة بقليوب .

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة قليوب بلاغا يفيد اختفاء " ندا .ر"، طالبة بالصف الثالث الثانوى، والتى خرجت من منزلها للذهاب للدرس ولم تعد منذ الجمعة الماضية .

وبعرض البلاغ على اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، وجه بسرعة إجراء التحريات، وكشف غموض وملابسات الواقعة، تحرر المحضر رقم 866 إدارى قليوب وتولت النيابة التحقيق.