مديرية أمن القليوبية تكثف جهودها لكشف غموض اختفاء طالبة بقليوب

مديرية أمن القليوبية تكثف جهودها لكشف غموض اختفاء طالبة بقليوبالثلاثاء، 13 فبراير 2018 08:07 م
اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه
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تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية، جهودها لكشف غموض اختفاء طالبة في ظروف غامضة بقليوب .
تلقي ضباط مباحث مركز شرطة قليوب بلاغا يفيد اختفاء " ندا .ر"، طالبة بالصف الثالث الثانوى، والتى خرجت من منزلها للذهاب للدرس ولم تعد منذ الجمعة الماضية .
وبعرض البلاغ على اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، وجه بسرعة إجراء التحريات، وكشف غموض وملابسات الواقعة، تحرر المحضر رقم 866 إدارى قليوب وتولت النيابة التحقيق.
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