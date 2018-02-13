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مديرية أمن القليوبية تكثف جهودها لكشف غموض اختفاء طالبة بقليوب

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 08:07 م
مديرية أمن القليوبية تكثف جهودها لكشف غموض اختفاء طالبة بقليوب اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية


القليوبية نيفين طه
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تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية، جهودها لكشف غموض اختفاء طالبة في ظروف غامضة بقليوب .

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة قليوب بلاغا يفيد  اختفاء " ندا .ر"، طالبة بالصف الثالث الثانوى،  والتى خرجت من منزلها للذهاب للدرس ولم تعد منذ الجمعة الماضية .

وبعرض البلاغ على اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، وجه بسرعة إجراء التحريات، وكشف غموض وملابسات الواقعة، تحرر المحضر رقم 866 إدارى قليوب  وتولت النيابة التحقيق.

 


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