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محمد رشيد: استهداف مصر وسائله متعددة منها المال والدعاية والإشاعة والإرهاب

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 01:21 ص
محمد رشيد: استهداف مصر وسائله متعددة منها المال والدعاية والإشاعة والإرهاب محمد رشيد مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات


كتب أحمد جودة
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قال الكاتب محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، إن وسائل إستهداف مصر متعددة و خبيثة يوظف فيها المال والدعاية والإشاعة والإرهاب.

محمد رشيد
محمد رشيد

وأضاف رشيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، «كل يوم تواجه مصر سيلا من الوسائل ومن أشخاص يستفيدون من ثغرات أو رحمة القوانين المصرية فى محاولات هدم ما لا يهدم و لن يهدم بإذن الله، إنها مصر، إنها أعتق دولة على وجه الأرض».

 


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