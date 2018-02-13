محمد رشيد: استهداف مصر وسائله متعددة منها المال والدعاية والإشاعة والإرهاب





كتب أحمد جودة

قال الكاتب محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، إن وسائل إستهداف مصر متعددة و خبيثة يوظف فيها المال والدعاية والإشاعة والإرهاب.



محمد رشيد

وأضاف رشيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، «كل يوم تواجه مصر سيلا من الوسائل ومن أشخاص يستفيدون من ثغرات أو رحمة القوانين المصرية فى محاولات هدم ما لا يهدم و لن يهدم بإذن الله، إنها مصر، إنها أعتق دولة على وجه الأرض».