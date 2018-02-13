محمد أبو حامد يهنئ خالد صلاح بمرور 10 سنوات على انطلاق اليوم السابع





كتبت ريهام عبد الله

وجه محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، بمجلس النواب، التهنئة للإعلامى خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقه.

وقال أبو حامد فى تغريدة عبر موقع التدوين المصغر تويتر:" الأعزاء اليوم السابع خالص التهنئة والتقدير والاحترام - كل عام و أنتم جميعاً بخير ونجاح مرور عشر سنوات على الانطلاق وأطيب التمنيات بمزيد من النجاح والرقى وتهنئة خاصة للأستاذ خالد صلاح".