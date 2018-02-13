محبوسه احتياطيا تضع مولودها داخل حجز النساء فى المنوفية

محبوسه احتياطيا تضع مولودها داخل حجز النساء فى المنوفيةالثلاثاء، 13 فبراير 2018 08:11 ص
رضيع - صورة أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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وضعت سجينة مولودها أثناء حبسها احتياطيا داخل حجز النساء بمركز مدينة السادات بالمنوفية.
تلقت مديرية أمن المنوفية اخطارا يفيد ببلاغ من الخدمات المعنية على حجز النساء بالمركز أن المسجونة "م .ع.ا" المحبوسة فى القضية رقم 14303 جنح مركز السادات لسنة 2016 حبس احتياطى، تشتكى من آلام الولادة وتم استدعاء مفتش الصحة.
وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين أنها حامل فى الشهر الأخير وأوصى بنقلها إلى مستشفى السادات العام قسم النساء والولادة.
تم نقل السجينه وبصحبتها الحراسة اللازمة إلى المستشفى، ووضعت طفلها وتم حجزها بالمستشفى، إلى أن تم عمل اللازم لها وتم إعادتها إلى محبسها مرة أخرى .
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