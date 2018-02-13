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محاكمة شابين بتهمة التآمر لقتل أفراد شرطة فى النمسا

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 07:01 م
محاكمة شابين بتهمة التآمر لقتل أفراد شرطة فى النمسا شرطة النمسا


(رويترز)
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أفادت وثائق قضائية بأن شابين نمساويين يواجهان اتهاما بالتدبير لقتل أكبر عدد ممكن من أفراد الشرطة فى هجوم جهادى على مركز شرطة إقليمى بناء على أمر صادر عن عضو شيشانى فى تنظيم داعش.

وسيحاكم نمساوى يبلغ من العمر 19 عاما وشيشانى يقيم فى النمسا منذ طفولته يبلغ من العمر 22 عاما فى فيينا غدا الأربعاء. ونشرت وكالة الأنباء النمساوية الحكومية تفاصيل المؤامرة نقلا عن عريضة الاتهام التى قدمها الادعاء.

وأكدت متحدثة باسم المحكمة التقرير الذى يأتى وسط سلسلة من هجمات للمتشددين فى أوروبا لم تشمل النمسا المحايدة حتى الآن.

وانكشفت المؤامرة عندما عثرت السلطات على محادثات على الانترنت أجراها أحد المشتبه فيهما مع رجل ألمانى متهم فى قضية منفصلة بالتآمر لشن هجوم بقنبلة بمساعدة شاب نمساوى آخر.

ووفقا لرواية الوكالة وجه شيشانى من أعضاء تنظيم داعش كنيته أبو نوح واحدا من المشتبه فيهما النمساويين فى عام 2015 لقتل ضباط شرطة.

 

 

 


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