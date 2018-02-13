محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروعات بتكلفة 23 مليون جنيه. اليوم

محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروعات بتكلفة 23 مليون جنيه. اليومالثلاثاء، 13 فبراير 2018 01:00 ص
اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ،
كفر الشيخ – محمد سليمان
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يوزع اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اللحوم والسلع الغذائية على عدد من أبناء المحافظة من الأسر الأكثر احتياجاً، بكنيسة العذراء مريم بحى سخا بمدينة كفرالشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع جمعية الأورمان، لرفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بحضور القيادات التنفيذية وممثلى الأزهر والكنيسة.
كما يفتتح محافظ كفرالشيخ، عدداً من الخدمات الطبية بمستشفى كفرالشيخ العام، صباح غداً الثلاثاء، أهمها افتتاح "وحدة القسطرة" بتكلفة 23 مليون جنيه، فضلاً عن افتتاح العناية المركز الجديدة بمستشفى كفرالشيخ العام بتكلفة مليون ونصف المليون جنيه، والتى تضم 18 سريراً، إضافة إلى إطلاق العمل فى إنشاء مركز الإسعاف الجديدة، ووحدة الطوارئ، وتطوير قسم النفسية والعصبية بمستشفى كفر الشيخ العام.
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