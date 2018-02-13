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محافظ سوهاج: ضبط 6 سيارات نقل مواد غذائية وسلع تموينية غير مطابقة

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 08:01 م
محافظ سوهاج: ضبط 6 سيارات نقل مواد غذائية وسلع تموينية غير مطابقة مواد غير صالحة للاستخدام الآدمى - أرشيفية


سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج ضبط 6 سيارات نقل مواد غذائية وسلع تموينية غير مطابقة للمواصفات الصحية، وغير مسموح لها بالاستخدام الآدمى، وذلك خلال الحملة المكبرة التى أشرف عليها اليوم بمدينة أخميم، بمشاركة الدكتور جمال قريشي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وأحمد حسين وكيل وزارة التموين، وإدارات مراقبة الأغذية وتفتيش الصيادلة بمديرية الصحة ومفتشى التموين وإدارة المراقبة بمديرية التموين ومدير إدارة المتابعة بالديوان العام، ورؤساء الوحدات المحلية بأخميم وحى شرق وحى غرب.

 

وشدد المحافظ علي جميع الإدارت والوحدات المحلية والمديريات المعنية، بمتابعة حالة الأسواق والمحال التجارية للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين .

 

وأضاف جمال قريشي وكيل وزارة الصحة بسوهاج فى بيان للمحافظة، أنه تم ضبط 85 كرتونة بها ايس كريم مجهول المصدر، ومصنعة بمواد حافظة غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط  من كميات اللانشون والأجبان المنتهية الصلاحية، وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإعدام الكميات التي تم ضبطها وفقا للقانون .

 

 كما فحص مفتشو الصيادلة الأدوية الموجودة بالسيارات التابعة لشركات الأدوية، للتأكد من صلاحيتها والطريقة السليمة لحفظ الأدوية فى ثلاجات خاصة لنقل الأدوية.

 

 


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