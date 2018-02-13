محافظ جنوب سيناء يهنئ مؤسسة اليوم السابع بمرور 10 سنوات على انطلاقها

محافظ جنوب سيناء يهنئ مؤسسة اليوم السابع بمرور 10 سنوات على انطلاقهاالثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:43 م
اللواء خالد فوده
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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هنأ اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مؤسسة اليوم السابع بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقها مقدما التهنئة لرئيس تحرير المؤسسة خالد صلاح والعاملين بالمؤسسة والقائمين على شئون الموقع الالكتروني.
واكد المحافظ أن اليوم السابع من أهم الموقع الالكترونية فى نقل الأحداث بمصداقية ومهنية وموضوعية شفافية تستحق كل التقدير.
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