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محافظ الدقهلية يوافق على منح رخصة مزاولة النشاط لـ 10 منشآت طبية

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 08:15 م
محافظ الدقهلية يوافق على منح رخصة مزاولة النشاط لـ 10 منشآت طبية محافظ الدقهلية


الدقهلية شريف الديب
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وافق الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، على منح رخصة مزاولة النشاط الطبي لـ 10منشآت طبية تشمل عيادات ومراكز طبية بعدد من المراكز والمدن لتوافر الشروط المطلوبة للترخيص.

وكلف المحافظ، الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء المنشآت في مزاولة النشاط وشملت التخصصات المرخص بها الأسنان، قلب وأوعية دموية، جراحة عامة، عيون، جراحة، عظام، تخصصات مختلفة وذلك بنطاق عدد من المراكز والمدن بالمحافظة شملت المنصورة، الجمالية، بلقاس، نبروه، أجا، ميت غمر، مؤكداً على أهمية متابعة التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل.

ووجه الشعراوي، وكيل وزارة الصحة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم ارتكابها، مشيرا لأهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافة المنشات الطبية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين، مشدداً علي تطبيق القانون بكل حسم والحزم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

 

 


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