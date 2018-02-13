محافظ الجيزة يعقد مؤتمر صحفى غدا للإعلان عن اجتماع الجمعية الأورومتوسطية

محافظ الجيزة يعقد مؤتمر صحفى غدا للإعلان عن اجتماع الجمعية الأورومتوسطيةالثلاثاء، 13 فبراير 2018 03:30 م
اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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يعقد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة مؤتمرا صحفيا، صباح غد الأربعاء، بديوان عام المحافظة، للإعلان عن اجتماع الجلسة العامة التاسعة للجمعية الأورومتوسطية للأقاليم والمحليات بمحافظة الجيزة.
وتعقد الجلسة يومى 20 و 21 فبراير 2018 تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وتضم الجمعية الأورومتوسطية 84 عضوا من الشركاء المتوسطيين والاتحاد الأوروبى ويعد الحدث ذو أهمية خاصة من الناحية السياحية وتوجية رسالة للعالم أن مصر آمنه ومستقرة.
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