محافظ الإسكندرية يزور أطفال مستشفى مرضى السرطان

محافظ الإسكندرية يزور أطفال مستشفى مرضى السرطانالثلاثاء، 13 فبراير 2018 07:45 م
محمد سلطان محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق
قام الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ، الْيَوْمَ ، بزيارة لمرضى مستشفى سرطان الأطفال، على رأس وفد شعبي سكندري كبير ، ووفد من الإدارة العامة للمرور بالقاهرة برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور ، وذلك لزيارة الأطفال المرضى، وتقديم الدعم النفسى والمعنوى لهم وأيضا دعم المستشفى ومشروعاته التوسعية، مما كان له مردود إيجابي في وسط الأطفال وذويهم.
وأعرب المحافظ خلال كلمته عن بالغ سعادته بهذا الصرح الطبي العملاق المختلف ، الذي يعد قصة نجاح رائعة للعمل والإنجاز ، ويستحق أن يفتخر به المصريون لأن الإدارة والإرادة قد تحققا فى تلك المستشفى التى تقدم خدماتها وفق أحدث الأساليب العلمية والتعليمية بالمجان لأطفال مصر.
إضافة تعليق
مهرجان الفلانتين للجميع.. باب رزق لمحلات الهدايا والورود.. والإفتاء تحسم جدل الحلال والحرام فيه.. ومنافسة بين الساخرين والمهتمين بعيد الحب على السوشيال ميديا.. وسنة أولى زواج وخطوبة محتارين فى نوع الهدية
فيديو.. حصاد الجولة 23 للدورى.. أسبوع ذبح المدربين.. الأهلى يطير بالقمة.. الإسماعيلى يواصل تقديم الهدايا.. الزمالك ينجو من فخ سموحة.. أزارو يخطف صدارة الهدافين.. القطار الأحمر يدهس المقاولون رايح جاى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة