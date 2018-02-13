محافظ الإسكندرية يزور أطفال مستشفى مرضى السرطان

قام الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ، الْيَوْمَ ، بزيارة لمرضى مستشفى سرطان الأطفال، على رأس وفد شعبي سكندري كبير ، ووفد من الإدارة العامة للمرور بالقاهرة برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور ، وذلك لزيارة الأطفال المرضى، وتقديم الدعم النفسى والمعنوى لهم وأيضا دعم المستشفى ومشروعاته التوسعية، مما كان له مردود إيجابي في وسط الأطفال وذويهم.

وأعرب المحافظ خلال كلمته عن بالغ سعادته بهذا الصرح الطبي العملاق المختلف ، الذي يعد قصة نجاح رائعة للعمل والإنجاز ، ويستحق أن يفتخر به المصريون لأن الإدارة والإرادة قد تحققا فى تلك المستشفى التى تقدم خدماتها وفق أحدث الأساليب العلمية والتعليمية بالمجان لأطفال مصر.