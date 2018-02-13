مجلس القضاء الأعلى: نثمن دور الجيش والشرطة فى تطهير مصر من الإرهاب





كتبت هدى أبو بكر

أكد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا دعمه للدور الذى تقوم به الشرطة والجيش فى سيناء فى إطار العملية الشاملة 2018 .

وقال بيان صادر عن المجلس، إنه يثمن دور القوات المسلحة والشرطة فى تطهير الأراضى المصرية من الإرهاب الأسود والحفاظ على الأمن القومى، مؤكدًا على أن القضاء والنيابة العامة هم أبناء الشعب المصرى وجنوده الأوفياء.