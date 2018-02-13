مجلس الأعمال المصرى الإيطالى: مصر ستتحول لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز





(أ ش أ)

أكد رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الإيطالى المهندس خالد أبو بكر أن مصر ستتحول إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز الطبيعى، مشيرًا إلى أن مشاركة كبرى الشركات العالمية فى مؤتمر ومعرض مصر للبترول (ايجبس 2018) بمثابة رسالة تدل على قوة وصلابة صناعة البترول والغاز المصرية، موضحًا أن هناك تقدمًا ملحوظًا للقطاع من صناعة واكتشافات وتطوير حتى يتم استخدام الثروة التى تملكها مصر بالطريقة المثلى.

وأشار أبو بكر - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر ومعرض مصر للبترول (ايجبس 2018) الذى يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى - إلى أن وجود الشركات الدولية فى المؤتمر يعد فرصة لتبادل الخبرات فى مجال الغاز والبترول، لافتًا إلى أن مصر عادت إلى مركزها التجارى بقناة السويس، والآن أصبحت مركزًا إقليميًا بين آسيا وأوروبا وإفريقيا فى تداول وتجارة الغاز الطبيعي.

وأوضح أن مجالات البحث والاستكشاف تتطلب استثمارات كبيرة ومجازفات مالية، منوهًا بأن هناك شركات عالمية لا تستطيع القيام بالمجازفات فى مجال الاستكشافات النفطية، وأن كبرى الشركات العالمية توزع المجازفات فيما بينها.

وألمح أبو بكر إلى أن هناك العديد من الشركات الوطنية التى تعمل فى مجال الاستكشافات النفطية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبًا الإعلام بتسليط الأضواء على الشركات المصرية الوطنية التى تقوم بالمجازفات فى المشاركة فى عمليات الكشف عن البترول والغاز.

من جانب آخر، قال رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الإيطالى إن هناك اتصالًا دائمًا بالسفارة المصرية فى روما، ومكاتب التمثيل التجارى بميلانو وروما، للإعداد لزيارة الشركات الإيطالية المهمة فى مصر، مبينًا أن الجانب المصرى فى حالة انعقاد دائم، مشيرًا إلى أن هناك زيارات متبادلة بشكل مستمر بين البلدين، خاصة بعد الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد.

وأضاف أن هناك بعثة تجارية إلى روما قريبًا ستضم رواد أعمال من كافة المجالات، بما فيها الصناعة، والمنسوجات، والزراعة، والخدمات اللوجستية، لافتًا إلى أن الجانب الإيطالى لديه اهتمام كبير فى الاستثمار فى منطقة قناة السويس، منوهًا بأن الجانب الإيطالى يسعى إلى ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.