مبلط يضبط زوجته فى أحضان زوج شقيقته بالسنطة ويحرر محضرا ضدهما





الغربية - عادل ضرة

تمكن الرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث مركز السنطة بمحافظة الغربية، باشراف اللواء ايمن لقيه مدير المباحث الجنائية من ضبط عاطل وربه منزل بعد ان ضبطها زوجها متلبسه فى احضانه على فراش الزوجية بقرية شنره البحرية مركز السنطة، حيث فوجئ الزوج بوجود زوج شقيقته فى أحضان زوجته على فراش الزوجية وحال ضبطهما قاموا بالتعدي عليه بالضرب.

كان اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية قد تلقى اخطارا من العميد احمد مبروك مأمور مركز السنطة بتحرير محمود أحمد نجيب 35 سنة مبلط مقيم قرية شنره البحرية مركز السنطة، يفيد بأنه حال حضوره لمنزله فوجئ بقيام كل من عطيات م ع 26 سنه ربة منزل زوجة المبلغ، وباسم ر ح 32 سنة عاطل مقيمان قريه شنره البحرية بممارسة الرذيلة معا على فراش الزوجية، وقرر قيام الثانى بممارسه الرزيله بمنزله وحال ضبطهما تعديا عليه بالضرب وتوصلت تحريات الرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث السنطه بعد سؤال زوجة المبلغ قررت وجود علاقة آثمة بينها وبين الثانى منذ 3 أشهر واتهمت زوجها بالتعدي عليها بالضرب وبسؤال الثانى أيد اقوال الأولى وتحرر المحضر 3414 جنح مركز السنطة وأخطرت النيابه العامة للتحقيق.