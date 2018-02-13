لافا الهندية: مصر ستكون انطلاقة الشركة فى أفريقيا





كتبت: هبة السيد

قال فيكرام سينج برامار رئيس التنفيذى لشركة لافا فى مصر، إن مصر ستكون انطلاقة الشركة نحو أفريقيا، حيث تعد من أكبر الأسواق فى المنطقة، لافتا إلى أنه بشأن أعمال الشركة فى مصر أنها ستقوم بنشر أكثر من 30 مركزا للصيانة وخدمات ما بعد البيع على مستوى الجمهورية فى المرحلة الأولى بالإضافة إلى إتاحة عامين للضمان.

وقال برامار فى مؤتمر صحفى الثلاثاء، أن الشركة تستهدف تدريب العديد من شباب الخريجين فى عدد من الجامعات وتأهيلهم للعمل بالشركة، حيث تسعى لافا لتعيين نحو 50 إلى 500 من شباب الخريجين الجدد فى الشركة، مضيفًا أن الشركة تمتلك مركز كبير للبحث والتطوير فى الهند كما تعمل على تصنيع نحو 15 مليون جهاز فى مصانعها فى الهند شهريا، كما تعتمد هواتفها على الجودة و لديها هواتف ضد الكسر.

وبدأت شركة لافا أعمالها فى الهند عام 2009، وتوسعت فى نحو 16 دولة من بينها بنجلاديش واليابان والصين والمكسيك، وروسيا كما تتواجد فى بعض أسواق الخليج مثل السعودية الكويت.

وانطلقت فى السوق المصرى فى محافظة القليوبية أولا واستحوذت على حصة تقدر بنحو 8% فى ثلاثة أشهر، قبل التوسع فى باقى السوق.