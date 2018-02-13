كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة عجزها عن سداد دين أممى بسبب العقوبات





أ ف ب

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن كوريا الشمالية أبلغتها أن العقوبات التى فرضها عليها مجلس الأمن الدولى فى 2017 تحول دون سدادها دينا للمنظمة الدولية بقيمة 121 ألفا و500 دولار أمريكى.

بدورها قالت البعثة الدبلوماسية فى الأمم المتحدة، فى بيان، أن العقوبات غير الشرعية المفروضة على بيونج يانج تحول دون وفائها بالتزاماتها كدولة عضو فى الأمم المتحدة، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الدولية أجرت، الجمعة، محادثات مع البعثة الكورية الشمالية المعتمدة لديها تناولت هذه المسألة وتعهّد خلالها المسئولون الأمميون مساعدة بيونج يانج على إيجاد طريقة تتيح لها دفع هذه المستحقات المالية.

وأضاف أن أحد الحلول المتاحة هو أن تفتح كوريا الشمالية حسابًا لدى مصرف "يو ان فدرال كريديت يونيون" التابع للأمم المتحدة والذى تمر عبره تحويلات العديد من موظفى الأمم المتحدة، وتواجه الدول التى لا تسدد مستحقاتها المالية للأمم المتحدة خطر حرمانها من حق التصويت فى الجمعية العامة إذا ما تراكمت هذه الديون لأكثر من سنتين، وحاليا هناك 8 دول محرومة من حق التصويت فى الجمعية العامة بسبب عدم سدادها مستحقاتها المالية، وهى: ليبيا واليمن وفنزويلا وجمهورية أفريقيا الوسطى والدومينيكان وغينيا الاستوائية وجرينادا وسورينام.