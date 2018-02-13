كهرباء شمال الدلتا تكرم الفائزين فى مسابقة ترشيد الاستهلاك وسداد الفواتير





دمياط معتز الشربينى

كرمت المهندسة ابتهال على الشافعى رئيس مجلس إدارة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عددا من مشتركى الشركة بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ فى حفل كبير أقيم بمقر الشركة، بعد فوزهم فى المسابقة النصف سنوية التى تنظمها شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء والانتظام فى سداد الفواتير.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والخاصة، بنشر ثقافة الترشيد فى استهلاك الكهرباء حيث تم تسليمهم لمبات ليد وشاشة ليد.

وقالت ابتهال الشافعى فى بيان إن الهدف الأساسى من المسابقة هو نشر وترسيخ فكرة الترشيد وسداد الفواتير، مع تحقيق حسن التواصل والمصداقية فى المعاملة مع المشتركين، مشيرة إلى أن المسابقة تقدم لها 436 مشترك سكنى، وعدد 4 مشترك تجارى منهم 370 مشترك للعداد العادى، و70 مشترك بالعداد الكارت مسبوق الدفع مقدما، وكان إجمالى توفير استهلاكهم للكهرباء 219317 كيلو وات، وتم مكافأة جميع المشتركين فى المسابقة، بتحديد عدد لمبات الليد التى تم صرفها مكافأة للمشتركين بناء على عدد الكيلو وات المتوفرة خلال فترة المسابقة، كما تم تكريم المشترك الذى استطاع دعوة أكثر من 10 مشتركين للدخول فى المسابقة حيث تم تكريمه بصرف شاشة ليد.

كما تم تكريم أحد المحلات التجارية الكبرى بالمنصورة بعد توفيره 14 ألف كيلو وات لتغييره كافة الإضاءة إلى لمبات ليد والتى بلغت 185 لمبة، وأضافت رئيسة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أن كمية التوفير للمشتركين عن عدادات الكارت مسبوقة الدفع جاء قليل لاستقرار استهلاكهم حيث تبين أن هذا النظام يحث على الترشيد التلقائى لمراقبة الاستهلاك.