كاميرات لمراقبة محيط تطوير الطريق الدائرى منعا للزحام والحوادث





كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور حركة السيارات بمحيط أعمال صيانة وإصلاح الفواصل العرضية لكوبريى مسطرد والمرج فى الاتجاهين، لمنع الحوادث والزحام المرورى، وذلك إطار تطوير الطريق الدائرى ما يستلزم إغلاقًا جزئيًا لحارات مرورية وسط تدعيم الطريق بالخدمات المرورية و التى تنفذها الشركة الوطنية للتشييد "سامكو".

وأكد مصدر أمنى أن تلك الأعمال باستقطاع 2 حارة مرورية من 4 حارات مرورية بالطريق وفتح باقى الحارات لحركة السيارات، على أن يتم البدء فى الأعمال لتنفيذ تطوير كوبرى مسطرد فى الاتجاه من أعلى الزراعى اتجاه نفق السلام، ثم تنفيذ الأعمال بكوبرى المرج بذات الاتجاه وعقب الانتهاء، سيتم إصلاح الفواصل الخاصة بكوبرى المرج للقادم من نفق السلام، ثم تنفيذ الأعمال بكوبرى مسطرد بذات الاتجاه.