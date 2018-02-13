video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 فبراير 2018 05:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

كاميرات لمراقبة محيط تطوير الطريق الدائرى منعا للزحام والحوادث

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 05:00 ص
كاميرات لمراقبة محيط تطوير الطريق الدائرى منعا للزحام والحوادث مرور


كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تراقب الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور حركة السيارات بمحيط أعمال صيانة وإصلاح الفواصل العرضية لكوبريى مسطرد والمرج فى الاتجاهين، لمنع الحوادث والزحام المرورى، وذلك إطار تطوير الطريق الدائرى ما يستلزم إغلاقًا جزئيًا لحارات مرورية وسط تدعيم الطريق بالخدمات المرورية و التى تنفذها الشركة الوطنية للتشييد "سامكو".

وأكد مصدر أمنى أن تلك الأعمال باستقطاع 2 حارة مرورية من 4 حارات مرورية بالطريق وفتح باقى الحارات لحركة السيارات، على أن يتم البدء فى الأعمال لتنفيذ تطوير كوبرى مسطرد فى الاتجاه من أعلى الزراعى اتجاه نفق السلام، ثم تنفيذ الأعمال بكوبرى المرج بذات الاتجاه وعقب الانتهاء، سيتم إصلاح الفواصل الخاصة بكوبرى المرج للقادم من نفق السلام، ثم تنفيذ الأعمال بكوبرى مسطرد بذات الاتجاه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر 3 أيام باتجاه رمسيس لإصلاح فواصل

المرور تعين خدمات بمحيط أعمال إصلاحات كهرباء بصقر قريش لفض الكثافات

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى المظلات بسبب إنشاء محور روض الفرج لمدة 10 أيام

صور... توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم سيارتين بمحور صفط اللبن

اخبار الحوادث

اخبار المرور

الطريق الدائرى

اعمال تطوير

كوبرى المرج

ادارة المرور

كوبرى مسطرد



لا تفوتك
فيديو.. المتحدث باسم الخارجية:تيلرسون أكد حرص أمريكا على صرف المساعدات العسكرية كاملة

فيديو.. المتحدث باسم الخارجية:تيلرسون أكد حرص أمريكا على صرف المساعدات العسكرية كاملة

محامى سامى عنان: ما جاء على لسان هشام جنينة لا يمت للواقع بصلة

محامى سامى عنان: ما جاء على لسان هشام جنينة لا يمت للواقع بصلة

صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس

صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس

محمد صلاح يمتلك أفضل معدل تهديفى بالبريميرليج.. والرابع فى أوروبا

محمد صلاح يمتلك أفضل معدل تهديفى بالبريميرليج.. والرابع فى أوروبا

سامسونج تطلق تحديثا جديدا لهاتفى جالاكسى S8 و S8 بلس

سامسونج تطلق تحديثا جديدا لهاتفى جالاكسى S8 و S8 بلس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة