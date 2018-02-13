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قومى المرأة ببورسعيد يواصل فعاليات مبادرة "صوتك لمصر بكرة"

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 08:48 م
قومى المرأة ببورسعيد يواصل فعاليات مبادرة "صوتك لمصر بكرة" جانب من الفعالية


بورسعيد - محمد عزام
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نظم فرع المجلس القومى للمرأة ببورسعيد، برئاسة نجلاء إدوار، مقررة الفرع، إحدى فعاليات مبادرة  "صوتك لمصر بكرة" اليوم الثلاثاء،  بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد وسط حشد كبير من طلبة وطالبات المعهد، لتوعيتهم بأهمية وضرورة النزول للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وبحضور 500 طالبة وطالب.


وأعربت نجلاء إدوار، مقررة الفرع، خلال كلمتها، عن فخرها بالكلمة التى ألقتها الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة فى المؤتمر الذى أقيم بالمركز الثقافى ببورسعيد، عندما بدأتها بأنه من الصعب أن نقول لأبناء بورسعيد أن يكون صوتهم لمصر بكرة لأن ده الطبيعى من أبناء المدينة الباسلة .

وأضافت: "إننا الآن نحارب فى جبهتين الداخل والخارج، فأبناؤنا على جبهة القتال فى سيناء لمحاربة عدو غاشم ألا وهو الإرهاب الأسود، ونحن لا بد أن نقود بدورنا فى الداخل من أجل حماية أمن الغالية مصر، ونحارب الفتن والشائعات التى تجهض أى تنمية ورخاء، الفتن التى تقضى على أى وحدة وطنية بل قضت على شعوب عربية".


وشمل مضمون رسالة "صوتك لمصر بكرة.. انزلى وشاركى.. سمعى صوتك.. ماتقوليش صوتى موش فارق.. دا صوتك مش لازم يفارق، كونى إيجابية صوتك هايفرق فى حياتك وحياة أولادك اللى جاية، شاركى.. ارسمى طريق لأحلامك.. ما هو صوتك هو مستقبل أيامك، مستقبل مصر فى إيديكى.. صوتك مستقبل أولادك، كملى المشوار.. كونى القدوة لاولادك.. صوتك النهاردة ليكى وبكرة ليهم، المعركة مانتهتش.. مصر محتاجلك، حكاية مصر أنت اللى بتكتبيها، صوتك كارت أحمر للإرهاب".


وتحدث فضيلة الشيخ محمد الحديدى إمام وخطيب بالأوقاف عن ضرورة الابتعاد عن الفتن والشائعات التى تهدم الأمم وتحطم أحلام أبنائنا.

وأضاف أن الترابط والانتماء وحب الوطن يحمينا من المعارك التى تحاك لها من قبل أعداء الوطن، ولا بد من توحيد الصفوف لتقوم الدولة على قلب رجل واحد، وأن ما يدور الآن هو حرب الجيل الرابع التى تعتمد على هدم العقول والأفكار البناءة فى المجتمع من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.


الجدير بالذكر أنه حضر إطلاق الرسالة الدكتور مهدى القصاص عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، والدكتور عز الدين حسنين، ومديرو مركز خدمة المجتمع، وعضوات المجلس الدكتورة منال عيد والدكتورة إحسان عبد الله، وعميد كلية الآداب الدكتور محمد عثمان عبد الجليل، ومرفت الخولى مدير مجمع إعلام بورسعيد ومدن القناة، والمقر المناوب بقومى المرأة، وعضوات المجلس هدى صالح وكيل مديرية التربية والتعليم وأمينة الحصرى .

 


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