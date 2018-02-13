فيديو.. وزير قطاع الأعمال العام: القيمة السوقية للبورصة لا تليق بحجم مصر





كتب أحمد سامح

عبر خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال، عن استياءه من مستوى البورصة المصرية، موضحا أن القيمة السوقية للبورصة المصرية حوالى 800 مليار جنيه أو ما يعادل 40 مليار دولار، فى الوقت الذى نرى شركات أجنبية حجم القيمة السوقية لها تمثل أضعاف ما تمثله البورصة المصرية.

وتساءل وزير قطاع الأعمال، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "سى بى سى"، قائلاً: "هل هذه بورصة تليق بحجم مصر واقتصاد مصر"، مؤكداً على ضرورة طرح شركات جديدة وزيادة حجم التداول الحر وجذب استثمارات جديدة، لان هناك شركات مدرجة فى البورصة منذ 15 عاماً ولكن حجم التداول الحر لها لا يتخطى 7%.

وأشار خالد بدوى، إلى أن وزارة قطاع الاعمال قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المالية، موضحاً أن هناك 10 شركات تم تحديدهم كمرحلة اولى وهى تابعة لقطاعات مختلفة، منها ما يطرح لأول مرة و آخرى سيتم توسعة قاعدة الملكية فيها بأسهم مدرجة فى البورصة.