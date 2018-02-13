فرار آلاف الاشخاص من العنف فى شرق الكونغو الديموقراطية إلى أوغندا

فرار آلاف الاشخاص من العنف فى شرق الكونغو الديموقراطية إلى أوغنداالثلاثاء، 13 فبراير 2018 06:14 م
الكونغو - أرشيفية
أ ف ب
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اجتاز أكثر من 22 ألف شخص هربا من اعمال العنف فى شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحيرة البرت الأسبوع الماضى للوصول الى أوغندا، بحثا عن الامان، كما ذكرت الامم المتحدة الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين بابار بالوش فى جنيف ان "المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين تشعر بحزن عميق جراء معلومات تتحدث عن غرق اربعة لاجئين كونغوليين لدى انقلاب قاربهم فى بحيرة البرت" بعد تجديف طوال يومين.
واضاف أن "اكثر من 22 ألف شخص عبروا الاسبوع الماضى بحيرة البرت".
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