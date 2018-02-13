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الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:46 م
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فرار آلاف الاشخاص من العنف فى شرق الكونغو الديموقراطية إلى أوغندا

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 06:14 م
فرار آلاف الاشخاص من العنف فى شرق الكونغو الديموقراطية إلى أوغندا الكونغو - أرشيفية


أ ف ب
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اجتاز أكثر من 22 ألف شخص هربا من اعمال العنف فى شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحيرة البرت الأسبوع الماضى للوصول الى أوغندا، بحثا عن الامان، كما ذكرت الامم المتحدة الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين بابار بالوش فى جنيف ان "المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين تشعر بحزن عميق جراء معلومات تتحدث عن غرق اربعة لاجئين كونغوليين لدى انقلاب قاربهم فى بحيرة البرت" بعد تجديف طوال يومين.

واضاف أن "اكثر من 22 ألف شخص عبروا الاسبوع الماضى بحيرة البرت".

 


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