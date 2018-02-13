فاروس: إدراج سهم الشرقية للدخان بمؤشر MSCI..وحذف "هيرميس"





كتب هانى الحوتى

قال بنك الاستثمار فاروس، إنه تم إدراج سهم الشرقية للدخان بمؤشر MSCI، وحُذف سهم هيرميس القابضة وذلك على مستوى مؤشر MSCI القياسى العالمى، أما على مستوى أسهم المؤشر الصغيرة، دخل إلى القائمة سهم هيرميس القابضة، وخرج منها سهم السويدى.

من الجدير بالملاحظة أن صافى التدفقات النقدية الداخلة لسهم الشرقية سيبلغ 90 مليون دولار (ما يوازى 60 يومًا على مستوى التداول)، أما صافى التدفقات النقدية الخارجة من هيرميس سيبلغ 40 مليون دولار (ما يوازى 20 يومًا على مستوى التداولات).

ومن المتوقع أن صافى التدفقات النقدية الخارجة من سهم السويدى سيكون محدودًا لما هو أقل من 2 مليون دولار، لا شك أن سهم الشرقية سيصعد ويتألق فى الفترة المقبلة، وفى ذات السياق، نكرر بأن الضغط الواقع على سهمى هيرميس والسويدى سيعطى فرصة جيدة لبناء المراكز.

استقرار أسعار النفط وتواتر أخبار عن استثمارات غاز وبترول محتملة فى مصر سيدعمان قطاعى الكيماويات/البتروكيماويات والسلع الأساسية بوجه عام.

أفصح بنك كريد ى أجريكول (قيمة عادلة 57 جنيهًا، مع توصية بزيادة الوزن) عن نتائج مميزة، حيث تبلغ نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية 44%، والقيمة الدفترية 2.2 مرة، ونسبة عائد توزيعات أرباح الأسهم 8.7%، حيث من المتوقع أن هذه النتائج ستدعم أداء السهم دعمًا يستحقه.

وتوصيات شراء بدأناها فى الأسبوعين الماضيين: كريدى أجريكول عند 43 جنيهًا، أبو ظبى عند 14.00 – 14.50 جنيه، وسيدى كرير عند 24-25 جنيهًا، والمالية والصناعية المصرية عند 15.50 – 16.00 جنيه، والمصرية للاتصالات عند 11.50 – 12.50 جنيه، وجلوبال تيليكوم عند 6.80 جنيه، وهيرميس عند 19-20 جنيهًا، وراية القابضة عند 11.00 – 12.00 جنيهًا، ومصر لإنتاج الأسمدة عند 100 جنيه، والنساجون الشرقيون عند 15.00 جنيهًا، والسادس من أكتوبر عند 17-18 جنيهًا، وجهينة عند 10.25 جنيهًا، ودومتى عند 9.50 جنيه.

تستند حركة السوق خلال هذا الأسبوع على الخفض المحتمل ف ى أسعار الفائدة، وقد بدأ السوق ف ى مكافأة المنتفعين من هذا الخفض المحتمل (شركات العقارات، والشركات المثقلة بالديون). وفى المقابل، بدأ يعاقب أسهم البنوك (وهذا ما لا نتفق معه لأنه من المتوقع أن تعاف ى نشاط الإقراض سيعوض الضغط الواقع على الهامش).