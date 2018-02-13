غدًا.. اجتماع بنقابة الأسنان لبحث تشكيل لجنة انتخابات التجديد النصفى

آية دعبس

قال الدكتور إيهاب هيكل، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع لهيئة المكتب غدًا الأربعاء، وذلك لبحث آخر تطورات أزمة تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، المقرر لها مارس المقبل.

وأضاف هيكل فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الاقتراح الأقرب للتطبيق هو تشكيل لجنة من هيئة المكتب نفسها، للإشراف على الانتخابات، وعضوية المستشار القانونى، وذلك نتيجة لرفض كل الأطراف التى حاولت النقابة التواصل معها، لتشكيل اللجنة، لعدم الدخول فى مشاكل النقابة الداخلية بين الدكتور ياسر الجندى النقيب العام لأطباء الأسنان، وأعضاء المجلس.

وكان أعضاء مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، قد أعلنوا أنهم فوجئوا بانفراد الدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان، بإعلان القوائم النهائية بأسماء المرشحين فى الانتخابات، رغم عدم وجود لجنة للإشراف على الانتخابات، ما يهدد نتائج الانتخابات للطعن.