غداً.. إنقطاع المياه عن مركز البياضية بالأقصر لضم خطوط جديدة





الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن قطع المياة بمركز البياضية وشارع أحمد عرابي بمدينة الأقصر، للقيام بأعمال ضم خط 4 على خط 10 بوصة.

وقالت شركة المياة بقيادة اللواء محمد يحيي رئيس الشركة – في بيان صحفي – أن قطع المياة سيتم من التاسعة حتي العاشرة صباح غداً الأربعاء، وأهابت شركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات أخذ إحتياجاتهم من المياه لهذه الفترة.