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الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:34 م
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غداً.. إنقطاع المياه عن مركز البياضية بالأقصر لضم خطوط جديدة

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 07:35 م
غداً.. إنقطاع المياه عن مركز البياضية بالأقصر لضم خطوط جديدة انقطاع المياه - ارشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن قطع المياة بمركز البياضية وشارع أحمد عرابي بمدينة الأقصر، للقيام بأعمال ضم خط 4 على خط 10 بوصة.

وقالت شركة المياة بقيادة اللواء محمد يحيي رئيس الشركة – في بيان صحفي – أن قطع المياة سيتم من التاسعة حتي العاشرة صباح غداً الأربعاء، وأهابت شركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات أخذ إحتياجاتهم من المياه لهذه الفترة.

 


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