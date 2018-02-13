عودة الرحلات الجوية البريطانية إلى تونس بعد توقف 3 سنوات

عودة الرحلات الجوية البريطانية إلى تونس بعد توقف 3 سنواتالثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:29 م
الخطوط الجوية البريطانية
أ ش أ
إضافة تعليق
استقبل مطار النفيضة الحمامات الدولى التونسى، اليوم الثلاثاء، أولى الوفود السياحية البريطانية التى أمن وصولها متعهد الرحلات البريطانى "توماس كوك"، بعد توقف دام حوالى الثلاث سنوات، وإثر تخفيف الخارجية البريطانية لتحذيرها لمواطنيها بشأن السفر إلى الوجهات السياحية التونسية.
وصرح المندوب الجهوى للسياحة بولاية سوسة بسام الورتانى لوكالة (تونس إفريقيا) بأن شركة "توماس كوك" البريطانية أمنت رحلات السوق الإنجليزية نحو تونس بداية من اليوم بمعدل ثلاثة رحلات فى الأسبوع.
إضافة تعليق
مهرجان الفلانتين للجميع.. باب رزق لمحلات الهدايا والورود.. والإفتاء تحسم جدل الحلال والحرام فيه.. ومنافسة بين الساخرين والمهتمين بعيد الحب على السوشيال ميديا.. وسنة أولى زواج وخطوبة محتارين فى نوع الهدية
فيديو.. حصاد الجولة 23 للدورى.. أسبوع ذبح المدربين.. الأهلى يطير بالقمة.. الإسماعيلى يواصل تقديم الهدايا.. الزمالك ينجو من فخ سموحة.. أزارو يخطف صدارة الهدافين.. القطار الأحمر يدهس المقاولون رايح جاى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة