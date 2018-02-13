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الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:32 م
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عودة الرحلات الجوية البريطانية إلى تونس بعد توقف 3 سنوات

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:29 م
عودة الرحلات الجوية البريطانية إلى تونس بعد توقف 3 سنوات الخطوط الجوية البريطانية


أ ش أ
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استقبل مطار النفيضة الحمامات الدولى التونسى، اليوم الثلاثاء، أولى الوفود السياحية البريطانية التى أمن وصولها متعهد الرحلات البريطانى "توماس كوك"، بعد توقف دام حوالى الثلاث سنوات، وإثر تخفيف الخارجية البريطانية لتحذيرها لمواطنيها بشأن السفر إلى الوجهات السياحية التونسية.

وصرح المندوب الجهوى للسياحة بولاية سوسة بسام الورتانى لوكالة (تونس إفريقيا) بأن شركة "توماس كوك" البريطانية أمنت رحلات السوق الإنجليزية نحو تونس بداية من اليوم بمعدل ثلاثة رحلات فى الأسبوع.

 

 


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