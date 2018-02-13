عاصفة رملية تجتاح الرياض ومناطق أخرى بالسعودية





رويترز

أضحت رؤية الأبراج المرتفعة فى العاصمة السعودية الرياض صعبة، الثلاثاء، نتيجة اجتياح عاصفة رملية قوية للعاصمة الرياض ومناطق أخرى عديدة من المملكة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المدارس أُغلقت فى مناطق عديدة بالمملكة بينها مكة والمدينة وجدة، وحثت السلطات المواطنين على توخى الحذر محذرة من ضعف الرؤية على الطرق.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدنى إن العاصفة الرملية تسببت فى خفض الرؤية فى مناطق عديدة.

وقال عامل من سكان الرياض يدعى حسن العارومى "اليوم الغوبة (الغبار) جتنا الحين (الآن)، الغوبة من الصباح وأنا عندى تحسس (حساسيه من الغبار) والحمد لله، عندما أستخدم الكمامة والبخاخ بأرتاح بس إن شاء الله بيروح هدا الغبار عنا وعن غيرنا لأنه متعب شوية، متعب مرة (جدا)".