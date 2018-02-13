video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 فبراير 2018 07:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

طارق الملا: مؤتمر "إيجبس" نافذة مصر على العالم لإظهار قدراتها بقطاع البترول

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 12:08 ص
طارق الملا: مؤتمر "إيجبس" نافذة مصر على العالم لإظهار قدراتها بقطاع البترول المهندس طارق الملا وزير البترول


كتب كريم كشك
إضافة تعليق

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يجب انتهاز فرصة افتتاح مؤتمر ومعرض مصر، الدولى الثانى للبترول "إيجبس 2018"، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستخدامه نافذة على العالم كله، لتقديم قصص النجاح التى تمت العام الماضى بقطاع البترول، وما نخطط لتنفيذه العام المقبل، مضيفًا نجاحهم فى كافة المستويات من حيث تسريع وزيادة الانتاج.

وأضاف الملا، فى مداخلته الهاتفية عبر الفضائية الأولى، أن القطاع استطاع أن يضيف كمية كبيرة من الغاز الطبيعى، تجلعهم من أهم 4 مشروعات هامة، وكان آخرهم الافتتاح المبكر لإنتاج مشروع حقل "ظهر" بنهاية عام 2017، ورفع الكوادر البشرية العاملة، ومعامل التكرير، وتطوير البنية الأساسية للقطاع بأكمله.

وأكد وزير البترول، وصول الدولة قريبًا قبل نهاية العام الجارى 2018، إلى الاكتفاء الذاتى فيما يخص إنتاج الحقل، موضحًا أن كل ما تم فى قطاع البترول بمصر، أنه يريد لفت انتباه العالم كله،  وإظهار قدرة مصر على العمل بمعدلات وطرق تنفيذ غير مسبوقة، لجذب المستثمرين الأجانب، والتعويل على إنجازاتنا من خلال هذا المؤتمر لأنه وسيلة غير مباشرة لجذب الاستثمارات للدولة، وأنها مؤهلة وقادرة على العمل بكل قوة فى هذا المجال.


إضافة تعليق

وزير البترول

طارق الملا

إيجبس 2018

مصر



لا تفوتك
فيديو.. المتحدث باسم الخارجية:تيلرسون أكد حرص أمريكا على صرف المساعدات العسكرية كاملة

فيديو.. المتحدث باسم الخارجية:تيلرسون أكد حرص أمريكا على صرف المساعدات العسكرية كاملة

محامى سامى عنان: ما جاء على لسان هشام جنينة لا يمت للواقع بصلة

محامى سامى عنان: ما جاء على لسان هشام جنينة لا يمت للواقع بصلة

صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس

صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس

محمد صلاح يمتلك أفضل معدل تهديفى بالبريميرليج.. والرابع فى أوروبا

محمد صلاح يمتلك أفضل معدل تهديفى بالبريميرليج.. والرابع فى أوروبا

سامسونج تطلق تحديثا جديدا لهاتفى جالاكسى S8 و S8 بلس

سامسونج تطلق تحديثا جديدا لهاتفى جالاكسى S8 و S8 بلس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة