طارق الملا: مؤتمر "إيجبس" نافذة مصر على العالم لإظهار قدراتها بقطاع البترول





كتب كريم كشك

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يجب انتهاز فرصة افتتاح مؤتمر ومعرض مصر، الدولى الثانى للبترول "إيجبس 2018"، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستخدامه نافذة على العالم كله، لتقديم قصص النجاح التى تمت العام الماضى بقطاع البترول، وما نخطط لتنفيذه العام المقبل، مضيفًا نجاحهم فى كافة المستويات من حيث تسريع وزيادة الانتاج.

وأضاف الملا، فى مداخلته الهاتفية عبر الفضائية الأولى، أن القطاع استطاع أن يضيف كمية كبيرة من الغاز الطبيعى، تجلعهم من أهم 4 مشروعات هامة، وكان آخرهم الافتتاح المبكر لإنتاج مشروع حقل "ظهر" بنهاية عام 2017، ورفع الكوادر البشرية العاملة، ومعامل التكرير، وتطوير البنية الأساسية للقطاع بأكمله.

وأكد وزير البترول، وصول الدولة قريبًا قبل نهاية العام الجارى 2018، إلى الاكتفاء الذاتى فيما يخص إنتاج الحقل، موضحًا أن كل ما تم فى قطاع البترول بمصر، أنه يريد لفت انتباه العالم كله، وإظهار قدرة مصر على العمل بمعدلات وطرق تنفيذ غير مسبوقة، لجذب المستثمرين الأجانب، والتعويل على إنجازاتنا من خلال هذا المؤتمر لأنه وسيلة غير مباشرة لجذب الاستثمارات للدولة، وأنها مؤهلة وقادرة على العمل بكل قوة فى هذا المجال.