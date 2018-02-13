ضبط 300 فرخة فاسدة ومثلجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بقنا

ضبط 300 فرخة فاسدة ومثلجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بقناالثلاثاء، 13 فبراير 2018 05:00 م
فراخ فاسدة
قنا- وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن بقنا من شن حملة تموينية على الأسواق لضبط مروجى السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمى بقنا أسفرت عن ضبط كميات من الفراخ.
كان اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد شن مباحث التموين حملة مكبرة على الأسواق أسفرت عن ضبط عدد 300 فرخة، وعدد 30 طبقا غير صالحة للاستهلاك الآدمى وعدد 20 طبق كبدى غير صالحة وبدون فواتير.
تم أتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر وباشرت النيابة التحقيقات.
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