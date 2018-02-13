video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 فبراير 2018 06:01 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط مورد دواجن للمطعم المتسبب فى إصابة 60 شخصا بحالة تسمم بكفر الشيخ

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 03:17 م
ضبط مورد دواجن للمطعم المتسبب فى إصابة 60 شخصا بحالة تسمم بكفر الشيخ حبس - أرشيفية


كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

ألقت مباحث قسم أول القبض على "ى .م.س" صاحب ثلاجة تبريد، والمسئول عن تويد الدواجن لمطعم الضيعة المتسبب فى إصابة 60 حالة بأعراض التسمم، وبحوزته 1500 دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر المحضر رقم 44 لسنة 2018م .

 

 وكان هشام قزامل رئيس نيابة قسم أول كفر الشيخ، قرر حبس صاحب المطعم والمدير المسئول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمر مدير النيابة بسرعة ورود نتائج تحليل العينات التى سحبت من المطعم لتحليلها فى المعمل الإقليمى بمديرية الصحة بكفر الشيخ .

 

وأسفرت الحملة التى شكلها اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، عقب قراره بإغلاق مطعم "الضيعة" الواقع بمنطقة الجامعة والمواجه لحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، وشنت مباحث التموين برئاسة المقدم محمد دومه، تحت إشراف اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بالتعاون مع مديرية الصحة، والطب البيطرى، والتموين ،حملة على 10 مطاعم بمدينة كفر الشيخ، وحررت الحملة محضرين لمطعمين، وضبطت 100 كيلو من اللحوم المفرومة منتهية الصلاحية .

 

وقال الدكتور محمود طلحة مدير المستشفى العام بكفر الشيخ، إن عدد الحالات التى أصيبت بالفعل بأعراض التسمم 8 حالات وباقى الحالات التى ترددت على المستشفى يطلق عليها الإصابة "بالإيحاء النفسي" نتيجة تناولهم وجبات بنفس المطعم.

 

وقال عماد حبيب وكيل وزارة التموين،إنه سبق وأن حرر محضرا للمطعم حمل رقم 36 جنح قسم أول منذ عدة أيام لاستخدامه سلعه عبارة عن لحوم منتهية الصلاحية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سحب عينات من مطعم كفر الشيخ وعرض صاحبه على النيابة العامة

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار كفر الشيخ

حاله تسمم

وجبه

مطعم

مستشفى كفر الشيخ



لا تفوتك
البرلمان العربى: ندعم العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب

البرلمان العربى: ندعم العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

مهرجان الفلانتين للجميع.. باب رزق لمحلات الهدايا والورود.. والإفتاء تحسم جدل الحلال والحرام فيه.. ومنافسة بين الساخرين والمهتمين بعيد الحب على السوشيال ميديا.. وسنة أولى زواج وخطوبة محتارين فى نوع الهدية

مهرجان الفلانتين للجميع.. باب رزق لمحلات الهدايا والورود.. والإفتاء تحسم جدل الحلال والحرام فيه.. ومنافسة بين الساخرين والمهتمين بعيد الحب على السوشيال ميديا.. وسنة أولى زواج وخطوبة محتارين فى نوع الهدية

فيديو.. حصاد الجولة 23 للدورى.. أسبوع ذبح المدربين.. الأهلى يطير بالقمة.. الإسماعيلى يواصل تقديم الهدايا.. الزمالك ينجو من فخ سموحة.. أزارو يخطف صدارة الهدافين.. القطار الأحمر يدهس المقاولون رايح جاى

فيديو.. حصاد الجولة 23 للدورى.. أسبوع ذبح المدربين.. الأهلى يطير بالقمة.. الإسماعيلى يواصل تقديم الهدايا.. الزمالك ينجو من فخ سموحة.. أزارو يخطف صدارة الهدافين.. القطار الأحمر يدهس المقاولون رايح جاى

الاندبندنت:قاضية لبنانية تحكم على مسلمين أهانوا المسيحية بحفظ سورة آل عمران

الاندبندنت:قاضية لبنانية تحكم على مسلمين أهانوا المسيحية بحفظ سورة آل عمران

رئيس بازل السابق: محمد صلاح أسطورة مثل فيدرر

رئيس بازل السابق: محمد صلاح أسطورة مثل فيدرر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة