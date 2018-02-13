ضبط مورد دواجن للمطعم المتسبب فى إصابة 60 شخصا بحالة تسمم بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

ألقت مباحث قسم أول القبض على "ى .م.س" صاحب ثلاجة تبريد، والمسئول عن تويد الدواجن لمطعم الضيعة المتسبب فى إصابة 60 حالة بأعراض التسمم، وبحوزته 1500 دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر المحضر رقم 44 لسنة 2018م .

وكان هشام قزامل رئيس نيابة قسم أول كفر الشيخ، قرر حبس صاحب المطعم والمدير المسئول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمر مدير النيابة بسرعة ورود نتائج تحليل العينات التى سحبت من المطعم لتحليلها فى المعمل الإقليمى بمديرية الصحة بكفر الشيخ .

وأسفرت الحملة التى شكلها اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، عقب قراره بإغلاق مطعم "الضيعة" الواقع بمنطقة الجامعة والمواجه لحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، وشنت مباحث التموين برئاسة المقدم محمد دومه، تحت إشراف اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بالتعاون مع مديرية الصحة، والطب البيطرى، والتموين ،حملة على 10 مطاعم بمدينة كفر الشيخ، وحررت الحملة محضرين لمطعمين، وضبطت 100 كيلو من اللحوم المفرومة منتهية الصلاحية .

وقال الدكتور محمود طلحة مدير المستشفى العام بكفر الشيخ، إن عدد الحالات التى أصيبت بالفعل بأعراض التسمم 8 حالات وباقى الحالات التى ترددت على المستشفى يطلق عليها الإصابة "بالإيحاء النفسي" نتيجة تناولهم وجبات بنفس المطعم.

وقال عماد حبيب وكيل وزارة التموين،إنه سبق وأن حرر محضرا للمطعم حمل رقم 36 جنح قسم أول منذ عدة أيام لاستخدامه سلعه عبارة عن لحوم منتهية الصلاحية.