ضبط مصنع بدون ترخيص بداخله زيوت طعام مجهولة المصدر فى القليوبية

ضبط مصنع بدون ترخيص بداخله زيوت طعام مجهولة المصدر فى القليوبيةالثلاثاء، 13 فبراير 2018 03:18 م
زيت طعام - صورة أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بالتنسيق مع "أمن القليوبية"، فى ضبط مصنع بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص، وضبط 79 ألف لتر زيوت طعام مجهولة المصدر.
كانت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قد تمكنت من ضبط "هاشم ع.هـ" 30 سنة، لإدارته مصنعا "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة وتغليف زيوت الطعام، وعثر بداخل المصنع على خط إنتاج كامل، وماكينات ومعدات تصنيع وتغليف، و79 ألفا و200 لتر زيوت طعام مجهولة المصدر وبدون ترخيص من وزارة الصحة .
وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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