ضبط مافيا تزوير محررات حكومية بالإسكندرية





الإسكندرية - أسماء على بدر

كشفت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد مدير مباحث الإسكندرية، مافيا لتزوير المحررات الرسمية والحكومية.

البداية عندما جاءت معلومات بقيام "ال خ ال" 64 سنة، بالمعاش مقيم منطقة السيوف دائرة قسم ثالث المنتزه، و "ي ح ي" 59 سنة، مقيم منطقة فلمنج دائرة قسم أول الرمل، بتزوير محررات منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، منها إدارة المرور بوحداتها الفرعية، متخذان من المحل إدارة الأول، الكائن بمنطقة العصافرة دائرة قسم شرطة ثان المنتزه مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي .

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وضبط بالمحل، 2 جهاز حاسب آلى، و5 طباعة ألوان، ماكينة تغليف، ماكينة تقطيع، 3 وحدة تخزين "فلاشه" ومجموعة تصاريح ورقية لتسيير السيارات، ورخص تسيير مؤمنة، وخطابات ضريبية بدون بيانات، وبيانات تحركات منسوب صدورها لمصلحة الجوازات والهجرة، والجنسية، ومستندات ومحررات وشهادات جامعية وشهادات ميلاد ووفاة، وتوكيلات من مكتب التوثيق، وبطاقات رقم قومي وشهادة تأدية الخدمة العسكرية، جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" وخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لوزارة العدل، "مصلحة الشهر العقارى" مقلد.

وبمواجهتهما اعترفا ، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، كلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامى.

وتحرر المحضر إداري قسم ثان المنتزه وجاري العرض علي النيابة.