ضبط المتهم بقتل ممرضة دمياط أثناء اختبائه بالشرقية والنيابة تقرر حبسه





دمياط عبده عبد البارى

أمرت النيابة العامة بدمياط حبس "عزيز.ا.ا"، 37 عاما عاطل ومقيم بقرية الرحامنة دائرة مركز فارسكور والمتهم بقتل "سومة .م.ش" 35 عاما ممرضة بمستشفى دمياط التخصصى وإلقاء جثتها بإحدى الترع بقرية ام الرضا مركز كفر البطيخ 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وألقت مأمورية من مديرية أمن دمياط القبض على المتهم أثناء اختبائه بمحافظة الشرقية فجر اليوم بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية.

وكان اللواء مجدى أبو العز مدير الأمن، قد تلقى بلاغا باختفاء سيدة عن منزلها وبعد يومين من البلاغ تم العثور على جثتها بإحدى ترعه قرية أم الرضا بكفر البطيخ.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد سعيد شكرى مدير مباحث دمياط و العميد حسام الباز رئيس مباحث دمياط و المقدم أحمد سلامة مفتش المباحث والمقدم بلال زغلول.

وتكمن فريق البحث من ضبط المتهم مرتكب الواقعة بعد القيام بعدة مأموريات بمحافظة الشرقية بعدما لاذ المتهم بالفرار عقب قيامه بقتل المجنى عليها والتخلص من جثتها بإلقائها فى الترعة.

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، لأنه كان يرتبط بالمجنى عليها بعلاقة عاطفية وأخبرته بقرارها الابتعاد عنه من أجل الزواج بآخر فجن جنونه وقرر قتلها والتخلص من جثتها.