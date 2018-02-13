صور.. عمال "ماكدونالدز" فى لوس أنجلوس يضربون عن العمل لتحسين أوضاع عملهم





كتب محمد جمال - تصوير رويترز

نظم العاملون فى العديد من شركات الوجبات السريعة الأمريكية الشهيرة مثل ماكدونالدز اليوم الثلاثاء، إضرابا وتظاهرة فى ولاية لوس أنجلوس للمطالبة بزيادة الأجور والحق فى إقامة نقابات.

ويطالب العاملون بتقاضى 15 دولارا فى الساعة، والحق فى تشكيل نقابات دون تدخل من إدارة هذه المطاعم.



وبثت قنوات التلفزيون الأمريكية لقطات مصورة تظهر العشرات من المضربين أمام مطعم ماكدونالدز بمنهاتن، حيث أكدوا أنهم يعيشون فى الفقر لتقاضيهم 8 دولارات فى الساعة.



احتجاجات فى ولاية لوس أنجلوس الأمريكية



احتجاجات لعمال الوجبات السريعة مطالبن بتحسين أوضاعهم



تظاهرات



جانب من الاحتجاجات



جانب من التظاهرات



جانب من المظاهرات