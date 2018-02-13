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الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:45 ص
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صور.. عمال "ماكدونالدز" فى لوس أنجلوس يضربون عن العمل لتحسين أوضاع عملهم

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 06:00 ص
صور.. عمال "ماكدونالدز" فى لوس أنجلوس يضربون عن العمل لتحسين أوضاع عملهم عمال "ماكدونالدز" فى لوس أنجلوس يضربون عن العمل


كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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نظم العاملون فى العديد من شركات الوجبات السريعة الأمريكية الشهيرة مثل ماكدونالدز اليوم الثلاثاء، إضرابا وتظاهرة فى ولاية لوس أنجلوس للمطالبة بزيادة الأجور والحق فى إقامة نقابات.

ويطالب العاملون بتقاضى 15 دولارا فى الساعة، والحق فى تشكيل نقابات دون تدخل من إدارة هذه المطاعم.

وبثت قنوات التلفزيون الأمريكية لقطات مصورة تظهر العشرات من المضربين أمام مطعم ماكدونالدز بمنهاتن، حيث أكدوا أنهم يعيشون فى الفقر لتقاضيهم 8 دولارات فى الساعة

احتجاجات فى ولاية لوس أنجلوس الأمريكية
احتجاجات فى ولاية لوس أنجلوس الأمريكية

 

احتجاجات لعمال الوجبات السريعة مطالبن بتحسين أوضاعهم
احتجاجات لعمال الوجبات السريعة مطالبن بتحسين أوضاعهم

 

تظاهرات
تظاهرات

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

متظاهرون يكتبون 15 دولارعلى التى شيرتات
متظاهرون يكتبون 15 دولارعلى التى شيرتات

 


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