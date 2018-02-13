صور.. سقوط أمطار خفيفة ليلا على مطروح والساحل الشمالى

صور.. سقوط أمطار خفيفة ليلا على مطروح والساحل الشمالىالثلاثاء، 13 فبراير 2018 12:38 ص
سقوط الأمطار الخفيفة ليلا على مطروح
مطروح – حسن مشالى
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تشهد محافظة مطروح سقوطاً للأمطار الخفيفة، بشكل متقطع، خلال فتر المساء، على مناطق متفرقة بمدن المحافظة والساحل الشمالى، مصحوبة بانخفاض فى درجات الحرارة.
وشهدت مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، سقوطا للأمطار الخفيفة بشكل متقطع، منذ بداية هذا المساء، ولم تؤثر على حركة تنقلات المواطنين والسيارات بالشوارع، أو حركة السفر على الطرق السريعة. على جانب آخر لم تتلق غرف عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب سوء تساقط الأمطار ليلا.
سقوط الأمطار الخفيفة ليلا على مطروح
شوارع مدينة مرسى مطروح وقت سقوط الأمطار
سقوط أمطار مصحوبة بانخفاض فى درجات الحرارة
آثار الأمطار بشوارع مطروح
الأمطار الخفيفة لم تؤثر على حركة المشاة والسيارات
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