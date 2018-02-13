صور.. رقص وبهجة فى اليوم الثانى من كرنفال "مدارس السامبا" بالبرازيل





كتب محمد جمال - تصوير رويترز

يستمرمئات الآلاف من المواطنين، فى عدد من الولايات البرازيلية، اليوم الثلاثاء، بالكرنفال الشعبى السنوى لرقصة السامبا، حيث تزين أعضاء الفرق الفنية، بملابس زاهية ومبهجة خاصة بالاحتفالات، وأدوا الرقصات فى شوارع ولايتى "ساو باولو" و"ريو دى جانيرو".

واحتشد مئات آلاف المواطنين، فى شوارع البرازيل، للمشاركة فى الكرنفال الشعبى، مرتدين أزياء خاصة لها ألوان جذابة كثيرة، حيث تسود أجواء الرقص والغناء فى المدن مع انطلاق كرنفال السامبا السنوى، الذى يشارك فيه العديد من الفرق الموسيقية ومدارس رقصة السامبا الشهيرة لجذب، عشرات الآلاف من السياح من مختلف أنحاء العالم.

وتشهد البرازيل فى مثل هذه الأيام انطلاق مهرجان "مدارس السامبا" الذى تتنافس فيه مدارس السامبا، حيث تتواصل تدريبات الفرق فى أحياء المدينة على وقع موسيقى السامبا، وخلال شهر يناير الماضى، أدت بعض المدارس عروض السامبا، فى حى بولا بريتا، الأكثر شعبية وسط مدينة ريو دى جانيرو، الذى حظى بمشاركة مليون و300 ألف شخص، وخلال عروض المدارس تظهر جميلات البرازيل المشاركات فى رقص السامبا ويظهر هذا الاحتفال التنوع والأصول المتعددة فى البرازيل، والتقاطع بين التقاليد المسيحية التى أتت مع البرتغاليين، والسامبا ذات الجذور الأفريقية، وهو ما يعكس حكايات ثرية حول التاريخ والحاضر.



جانب من الاحتفالات



احتفالية المهرجان



استمرار الاحتفالات بالمهرجان



استمرار مهرجان السامبا بالبرازيل



جانب من عروض المهرجان



جانب من الاحتفال بالكرنفال



جانب من عروض المهرجان



عروض راقصة



عروض فنية



كرنفال السامبا بالبرازيل